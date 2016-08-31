消失的龍角 展客語童趣

2016-08-31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕巡迴高屏地區30所小學造成轟動的童話繪本故事《消失的龍角》，本週六、日兩天將在屏東內埔及高雄美濃登場，讓孩子們透過故事，欣賞到精采唯美的舞蹈和影像，並隨著劇情的起伏變化，了解到人與山、人與大自然維持和諧關係的重要性。

《消》劇是台灣原創兒童音樂芭蕾舞劇，去年8月完成劇本初稿後，今年再花6個月進行劇本修編，隨後展開全台巡演；哈旗鼓文化藝術團表示，希望創作出一部貼近台灣客家本土文化、台灣民眾生活感受以及孩子們心靈的作品。

《消》劇有著華麗的服裝和多變的布景，全程配合即時翻譯字幕、採用客語演出，劇中角色都有特別裝扮，謝幕後開放觀眾跟演員合照，12歲以下持票入場的學童，還可獲贈小花小草筆。