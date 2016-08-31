國際劇場藝術節 推2檔戶外免費演出

2016-08-31

〔記者楊明怡／台北報導〕邁入第8屆的「國際劇場藝術節」，配合國家戲劇院30年來首度大規模整修，以遍地開花形式「出走」，除4檔售票節目外，並安排2檔戶外演出的免費節目：狄奧多羅斯．特爾左布勒斯執導的希臘悲劇《酒神的女信徒》，鴻鴻導演、改編自法國劇作家莫里哀喜劇的《蜜莉安的詭計》，希望帶給觀眾不同感受。

曾受邀於2013年台灣國際藝術節（TIFA）演出《普羅米修斯》的狄奧多羅斯．特爾左布勒斯，不但是希臘阿提斯劇院藝術總監，也是國際戲劇奧林匹克委員會主席，這次兩廳院邀他執導《酒神的女信徒》，不只親自來台甄選演員，更與台灣作曲家謝十合作，為《酒神的女信徒》創作鼓樂，將結合十鼓擊樂團現場演出。

鴻鴻的「黑眼睛跨劇團」持續創作多元跨界、接軌藝術實驗與大眾趣味的原創作品，《蜜莉安的詭計》由莫里哀《司卡班的詭計》改編而成，8位女性演員將邀新住民及原住民輪流串演，以大膽的鬧劇手法表現身分卑微的主角，在底層生存的哀愁。

《酒神的女信徒》10月22日在兩廳院藝文廣場，《蜜莉安的詭計》10月29、30日在花博公園美術園區迎客坊演出，詳見http://ift.npac-ntch.org