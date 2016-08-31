老樹接新枝 曾道雄台南獻可愛牧羊女

2016-08-31

記者楊媛婷／專訪

30年前的10月9日，在奇美創辦人許文龍的大力支持下，有「台灣歌劇教父」美譽的曾道雄，在台南文化中心推出莫札特的田園歌唱劇《可愛牧羊女》，今年10月9日於同一地點，曾道雄再度率台北歌劇團於同一地點演出，時光流逝，曾道雄用熱情留住台灣歌劇的美麗風景。

《可愛牧羊女》為莫札特於12歲時所譜寫，1958年由師大音樂學者戴序倫、陳明律、劉謨輝於國內首演英文版，後來該劇改編為中文版，是台灣演出多次的清唱劇之一；1986年，熱愛古典音樂文化的許文龍，邀請曾道雄在台南演出該劇，獲熱烈迴響後，又陸續在台南各地演出，完全MIT的製作，讓台灣歌手有實際上陣展長才的機會，也讓南台灣學子近距離親炙歌劇藝術。

當時演出的感動，仍留在曾道雄心中，時光經過半甲子，曾道雄率團於同日同地再度演出《可愛牧羊女》，不變的還有曾道雄矢志傳承歌劇藝術的熱情與決心，這次演出，由資深的音樂人領頭，帶著新生代歌手一起投入，「不只是母雞帶小雞的經驗傳承，資深者也會從年輕人的創意中得到眾多回饋。」

投入台灣歌劇數十年的曾道雄，常被問台灣欣賞歌劇的人口不多，卻為何堅持要在沙漠中努力闢出綠洲？「看到台灣邀請國外歌手在台上擔任歌劇主角，台灣自己培育的優秀人才就算唱得比外國好，但永遠只能跑龍套或做配角。」

看到台灣人才沒有發揮舞台的曾道雄十分心疼，就以民間力量，集結一群熱愛歌劇的文化人，一步一腳印從根基扎起，曾道雄所製作的歌劇，堅持採用台灣歌手，連指揮都願意給新一代機會，「年輕人就像寶劍，有舞台後，劍才會愈磨愈亮。」

對製作的每齣歌劇如數家珍，曾道雄每部製作的戲服皆細心收藏在萬華老家裡，30坪老公寓塞滿曾道雄和服裝設計師詳細考據製作出的戲服，這些戲服也不寂寞，曾道雄常以低價租借給歌手，就是希望讓台灣歌劇開枝散葉，即將邁向80歲的他，也擔憂百年後，這些戲服何去何從，「我願意捐出這些戲服，但期待這些戲服能變為歌劇的種子，讓藝術在台灣的土地上生根發芽。」

《可愛牧羊女》將由曾道雄導演，由女高音蔣啟真、男高音劉成華等於10月9日在台南文化中心演出，向台南文化中心索票，即可免費入場。