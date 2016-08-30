《四情旅店》串起4段故事
2016-08-30
〔記者楊明怡／台北報導〕由創作社製作的《四情旅店》，邀楊景翔、李銘宸、陳恆輝、王子川4位編導，以「旅店」為場景，創作總長40分鐘、最多3位演員的敘事，再揉成一齣戲，習慣不同文化語彙的4位編導，讓前世今生、歌舞秀，甚至星際旅行等情節在同一舞台上發生，打造出氣味獨特的有趣作品。
4人中最年輕的李銘宸，以3段名為「客房服務」的表演串連整部戲。以「母親」與「自由」主題貫穿3段故事的陳恆輝認為，風格不同的戲在同個舞台呈現，如何讓觀眾看得舒服是最大挑戰，他的「三生三世」運用說書、字幕等手法，讓3位香港演員的演出與觀眾幾無隔閡，段落中穿插的熱鬧歌舞，喚起看第四台重播港片的懷舊感。
自編、自導、自演的王子川強調，《四情旅店》並非拼湊創作，而是揉成一齣戲，他的「廢土旅店」充滿奇想和科幻，他與劉姿孝飾演的角色像機器人、外星人又像兩隻雞，充滿機鋒的對話令人難忘。
楊景翔以〈蜜月〉描述一段似有隱憂的愛情關係，男女演員崔台鎬、田懿葳肢體互動相當自然。
《四情旅店》今起至9月3日在水源劇場演出，購票至兩廳院售票系統。
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