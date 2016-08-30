衛武營藝術祭 推百場演出

2016-08-30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心昨宣布今年首推「衛武營藝術祭」，集結亞、美、歐洲多國表演藝術團隊，為期7週帶來百場表演，壓軸馬戲擂台是台灣首次舉辦，開創亞洲首屆最大場馬戲藝術活動。

衛武營營運推動小組連推2屆「玩藝節」打響知名度，今年擴大主打首屆「衛武營藝術祭」，集結台、美、韓、義大利、法國、日本等表演藝術團隊，於10月13日登場，藝術總監簡文彬強調，以「高雄發聲」為主軸，呈現歡樂祭典，讓藝術不設限，變成眾人的藝術中心。

活動由青春搖滾音樂劇《新社員》揭開序幕，內容描述高中生熱情追夢，交織愛情與友情的青春詩篇，前年台北首演19場均秒殺爆滿，高雄推出後，引起網友熱烈討論。

壓軸馬戲擂台邀集國內、外70多名表演藝術者，帶來拿手的雜耍絕技，呈現經典馬戲等五大主題，現場更規畫雜耍絕技體驗區，民眾能走繩、跑酷、旋轉沙鈴等，宛如變身馬戲主角。