大導宮本亞門：台灣氣氛讓人享受
2016-08-30
〔記者楊媛婷／台北報導〕榮獲東尼獎入圍肯定、紐約百老匯大導宮本亞門匯集台日團隊將《海角七號》改編為同名音樂劇，宮本亞門透露想將《海角七號》改編為音樂劇的念頭很簡單，「我太喜歡台灣，朋友們又說，若沒看過《海》電影，就不算喜愛台灣，豈料一看就讓人感動落淚。」
2004年宮本亞門就以音樂劇《太平洋序曲》，成為百老匯史上首次入圍4項東尼獎（Tony Award，為美國劇場界最高榮譽）的東方導演，這位被公認是日本劇場界代表人物的大導演，卻被魏導描繪台日情緣的《海角七號》深深感動，宮本亞門透過關係接觸魏德聖，首次見面就提出改編要求，「那時我很忐忑，但沒想到魏導竟然馬上一口答應，還不禁暗想魏導也太隨意了吧！但一和魏導合作，就發現他是個非常認真又投入的製作。」
宮本亞門是日本劇場界執牛耳的代表人物之一，過去曾邀請天后張惠妹（阿妹）飾演音樂劇《杜蘭朵》中的公主一角，他對台灣歌手的敬業留下極佳印象，「阿妹能唱又能演，台灣擁有如此實力派的歌手，音樂劇一定能好好發展。」宮本亞門對台灣音樂劇發展深具信心，「很多人都說台灣沒有音樂劇產業，但沒做過，怎會知道不能做？」
宮本亞門近日已帶著日本團隊投入作業，曾多次和英、美頂尖劇場人員合作的他，對台灣團隊讚譽有加，「台灣人有不懂的會直接發問，有意見也直接說。」宮本坦言，就是喜歡這樣直接的氣氛，也認為團隊成員間必須互相理解跟認識，才能打造出更好的作品。
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