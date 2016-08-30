《海角七號》變音樂劇 魏德聖有請百老匯大導
〔記者楊媛婷／台北報導〕2008年，由魏德聖執導的《海角七號》創下國內5.3億票房，亮麗成績讓國片展現生機，成為不少人記憶一部分的《海角七號》，將改編為音樂劇，由日本劇場界大導宮本亞門執導，電影部分主角范逸臣、田中千惠、馬念先、應蔚民將站上舞台，用音樂帶領觀眾從台北回到恆春。
《海角七號》故事敘述一位失意的樂團主唱阿嘉，悲憤地離開台北，劇中「去你媽的台北」說出北漂遊子的心聲，阿嘉回到故鄉恆春，為謀生擔任郵差，卻意外發現一件來自60年前的包裹，收件人寫著「台灣恆春郡海角七號番地 小島友子樣」，一個不存在的地址，牽起失落已久的台日兩地愛情。
被《海角七號》劇情感動的宮本亞門，一看電影就決定改編為音樂劇，他認為這部電影充滿夢想與勇氣的堅持，讓人感動，「我很喜歡這個故事，從很久以前就在摸索，不僅在日本，也能在世界的任何地方都有感人故事可以改編成音樂劇。」
宮本認為音樂劇擁有足以跨國分享感動的強大能量，「從《海角七號》能感受到主角阿嘉渴望成為歌手，還有無法忘懷的鄉愁，加上跨越時空與地域的愛戀等，這正是最適合做為音樂劇的故事。」宮本亞門進一步表示，希望能將電影裡面有對夢想與勇氣的堅持繼續帶到音樂劇，也因為《海角七號》故事發生在台灣，「這部音樂劇必須先在台灣演出，之後再帶到世界各地。」
宮本亞門透露，《海角七號》音樂劇音樂部分將達5至6成，「歌曲會較電影增加最少一倍」，他也對台灣演藝人員跨足舞台劇深具信心，「流行表演和藝術表演仍是有共通性，只要告訴演員技巧就沒有問題。」
認為《海角七號》很適合改編為音樂劇的魏德聖說，電影中有些畫面一輩子也無法忘懷，甚至10分鐘故事就能說一輩子，期待將感動繼續延續，他也透露音樂劇導演不好當，表示日前選角，光高雄就有將近20個演員報名，台北試鏡更接近百人，競爭激烈，宮本亞門一個個面試後確定所有角色，除原本電影部分主角外，老牌演員澎恰恰將接演茂伯，歐陽娣娣可望接演「大大」。
《海角七號》中文音樂劇將於明年5月4日至7日在高雄至德堂演出，將是明年高雄春天藝術節的重頭戲。
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