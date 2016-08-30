〈職場心情筆記書〉學習溝通 是職場必修學分

2016-08-30

文／Doris

職場上最難處理的問題，往往不是工作本身，而是人。

與老闆共事，須知他的行事風格、個性喜好，才能看懂他的問題，完成工作使命；與同事相處，須了解他／她的工作職責、性情態度，才能合作無間，達成工作目標，同時讓工作氛圍更融洽。可惜，說來容易，做來難！尤其是遇到老闆與自己個性完全相異之時。

前任上司行事風格積極躍進，一有想法，立刻行動，本是難能可貴、值得學習。但當工作交辦下來後，時常朝令夕改，讓人無所適從；常忘記自己說過的話，等我將事情從頭說起時，卻因說得太慢而被訓責；當有想法想討論時，常因他的心情好壞，有時被怒斥駁回，有時無法獲得任何結論；開會時，人人心情緊繃、如臨大敵，不知今天的子彈是否會掃射過來……

因為個性謹慎內向、不喜衝突，雖試過許多方式想解決與上司溝通的狀況，但每當發生衝突，總先把情緒隱忍下來，卻無紓解管道，加上對於未來人生、職涯方向的迷惘，最終提出了辭呈。

追溯原因，是出自於自己的成見，認為衝突是不好的，發生衝突是因為「我很差勁」、「都是我的錯」， 假設將「衝突」看做「增加溝通機會」，就不會產生這麼大的情緒了！

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