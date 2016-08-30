〈快樂上班族〉北歐人的「不方便」思維

2016-08-30

文／許瑜珊

上週認識了一位來自芬蘭的朋友，在台北工作的他，最近打算要在台東買一間房子，令人相當不解，我問他：「台北這麼方便，要什麼有什麼，為什麼要在台東買房子呢？況且，你現在房子還是用租的，卻要在台東買一間度假屋，這樣好嗎？」

生活便利 卻不見得快樂

他跟我說：「住在台北很方便沒錯，到處都是二十四小時不打烊的超商，每隔幾條街就有好多小吃攤可以解決一餐，但是，你們卻一點都不快樂呀，這樣的生活不是我要的。」

聽到這裡，我幾乎想為台北辯解，但朋友緊接著說：「在芬蘭，擁有度假屋是很正常的，很多人都會在市中心租房子，然後週末到很遠、很不方便的度假屋充電。而且愈不方便愈好。」

在台北生活習慣的我，完全無法理解這樣的北歐邏輯，對我們來說，有錢一定是先買房子，而房子最好就是買在捷運站樓上、便利商店旁邊，這樣不管要去哪裡都很便利，如果日後想要脫手也可以賣個較好的價錢。因此，我完全無法理解芬蘭的「不方便」邏輯。

僻靜度假屋 洗淨工作的疲憊

朋友說：「因為度假屋通常都在很偏僻的地方，所以不管做什麼都不方便，餐餐都要自己煮，不過可以和家人一起上超市買菜、一起研究食譜做菜，不是很棒嗎？因為那邊收訊不好，所以吃完飯後不能開電視、看電腦，那乾脆就一家人坐在庭院裡，鋪上野餐布，喝紅酒配起司，抬頭仰望星星，和家人聊天，這樣不是很好嗎？」

我突然好像懂了這「不方便」思維，在什麼都沒有的地方，其實反而有更多的事情可以做。像是慢慢地挑一把青菜、用慢火燉一鍋湯、慢條斯理地閱讀一本書、和家人慢慢地聊一場天，這些事情都很小，做起來也都不難，但我們卻常常因為生活「太方便」，而忘記「不方便」帶來的美好。

原來人生不必追求「方便」，有時候「不方便」一點，反而能讓人過得更快樂呢！

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