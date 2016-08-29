〈上班族夜未眠〉給覺得懷才不遇的你

2016-08-29

文／Ms. Q

前陣子畢業季到來，可想而知又帶來一波失業潮。身為七年級生，其實身邊還存在許多工作不穩定的朋友，不時也會接收到他們對於台灣整體大環境的抱怨云云。其實很想大聲問：「你們有不顧一切努力嘗試過了嗎？」

上週末，跟友人小K聊天，她師大研究所畢業，半年前遭公司解雇後就陷入不斷投履歷的生活中。這半年來她一直找尋所謂的「好公司」（錢多、事少、離家近），偶爾也被國考職缺訊息吸引而買書準備。那天，小K語帶疲勞述說最近如火如荼在準備多益考試，只因為某家大公司錄取資格上要求多益至少七百五十分。又說，那工作職位根本沒必要用到英文！已經好久沒碰英文了，覺得好吃力。我回道：「妳要不要先想清楚自己想做什麼，不是看到有什麼職缺就照對方公司的需求去拚命，搞得自己像多頭馬車一樣，結果到最後一間也沒錄取。」她聽了立馬反擊：「有好幾家通知我去上班了啊，可是……可是想想待遇好像沒那麼好，也沒放週休。」

什麼？！明明是自己再三考慮後挑選的工作，卻在福利不如預期下放棄，重點是，在抱怨的過程中她幽幽吐出：「真是懷才不遇。」懷才不遇？剎那令我語塞，不過事後回想，這應該是大多失業者的心聲吧。總是覺得自己很努力，能力也不錯，卻遇不到伯樂青睞。事實是，從沒想過人生目標為何，不清楚什麼是自己拿手或有興趣的，導致投了一堆履歷最後仍無疾而終。

回想起自己剛畢業還不清楚要做什麼時，只要投了履歷，面試過關就去做，過了一段時間確定不是自己想要的才會打包走人。前前後後也換了幾種不同行業，才找到想做一輩子的工作。所以，不論是畢業新鮮人還是在履歷海中浮沉的你，不要老覺得懷才不遇，請你多嘗試、多學習，即使在失業期間也可以利用各種免費資源充實自己（例如圖書館），就不信失業會黏著你不放！

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