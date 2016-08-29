〈職場求生術〉兩面夾擊 一個MOVE閃避

2016-08-29

文／凡客

無論在哪一個工作場合，都有可能碰到兩面夾擊的情況，同時要遭遇甲方和乙方的不同意見，但是，你不想得罪任何一方，這就會陷於進退兩難的情境。

夾心餅乾 選哪邊都錯

這樣的例子非常多，如果你所屬的單位，上頭有兩位更高階的主管，且他們都可以指揮你，但是，兩位主管所給的指令互相衝突，讓你難以做決定；又或者，和你同組的成員，對於工作任務，看法完全不同，一個要往東，另一個要向西，這兩個都和你交情不錯，這就造成了難題，你若贊成其中一位，就會得罪另一位。此外，公司的政策，和客戶的喜好是完全相反的，你若是順從公司，就會挨客戶的罵，相對的，如果你選擇與客戶站在同一邊，就變成和公司作對，工作可能會不對。

選擇中立 適當運用暗示法

當你碰到這種進退兩難的狀況，最好的做法，就是不要選邊，保持中立，把衝突留給原本的製造者。要盡可能地模稜兩可，對於任何一方，表示「尊重」而非「認同」，無論對方如何逼問，你都不要表態，可以用「我聽到」這類的話，來化解你必須要下決定的困難。

選擇中立的概念，可套用在各類場合。像是兩位主管看法不同，你不妨直接讓這兩位面對面溝通。如果是同組成員看法紛歧，你同樣可以用引導的方式，鼓勵意見不同的成員暢所欲言，再試著找出雙方都認同的觀點。若你要面對消費者，不妨暗示他們，這些都是公司高層的決策，也可以巧妙暗示負責高層的聯絡方式，如分機號碼或信箱，促使高層必須直接面對消費者，而不是讓基層員工擋砲火。

保持模糊空間，不要有特定的立場，可以幫助你，在職場生存得更久。

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