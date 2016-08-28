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〈徵文啟事〉我選的洗衣劑

2016-08-28

洗衣服很簡單，反正丟洗衣機就是了，真是這樣嗎？其實洗衣服不簡單，光是洗衣劑的挑選就讓人眼花撩亂了。

以前洗衣服就是非肥皂或是洗衣粉兩種選擇，但是現在市面上的洗衣劑不只品牌多，連劑型都很多元，有粉、有液體、有皂絲，還分濃縮、去漬、殺菌除臭……一堆選擇，洗衣服看來真的不太簡單，因為不只要洗得乾淨，甚至有人考慮到環保。洗劑的挑選真是項學問，聽廣告說，那不如來聽聽大家實際操作的經驗談，你最甲意的洗劑是哪種呢？

歡迎來稿分享你的做法，文長500字以內，9月1日截稿，請附基本資料（至少要註明聯絡電話與居住縣市）。徵文來稿一律請用email，並請在信件主旨上註明徵文題目，寄至family@libertytimes.com.tw。稿件一經錄用，編輯有權刪修。

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