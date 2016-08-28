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〈生活大補帖〉功德都從嘴裡流失了

2016-08-28

文／梁小魚

不知從什麼時候開始，我在做家事的同時，就會上line與妹妹長舌。舉凡國家大事、八卦新聞、妯娌間往來、同學臉書、兒時的當年勇等，無所不聊。

那時以為，我等家庭主婦這般聊著是發洩情緒的管道，但在聊天的同時，也常常勾引起不愉快的往事，講著講著，心情更為不爽，連帶家人也會因我的情緒起伏而受波及。

晚上做完一天的家事後，我有聽佛經的習慣，有天聽聞老和尚說道：「我們平常修積的功德，都從口裡漏掉了！」這話真是一語驚醒我。

雖然我平日也沒做什麼善事，但是批評、攻訐、詛咒的話常從口中不自覺地說出，有時忽略了孩子在身旁，這可真是做了最壞的身教啊！

反省之後，於是跟妹妹說：「日後還是少打電話，不道人是非，少造些口業吧！」

下定決心要實施之初時仍會忘記，當一手拿起拖把，另一手還是會拿起手機，趕緊提醒自己：別聊了吧！於是放下手機，改放喜愛的音樂。

經過一個月後，講電話的頻率下降了不少，跟妹妹說話也盡量長話短說，挑重點說也就是了。

這下發覺少說話的好處，心平氣和不少了，對兒子的嘮叨也減少了。

我也減少看電視的時間，妹妹有時想跟我討論新聞，都因我未看到而做罷。我說：「少看，心平了，就少咒罵與批評，我們畢竟不是名嘴啊！」

昨天，妹妹打電話過來聊陪媽媽買鞋子的事，聊到最後，她說：「大姊，我現在都不能跟妳聊是非了，快悶死了！我跟我老公說，這下我只能另找精神科醫師諮詢了！」（妹婿是身心科的醫師。）

哈哈！這下可真難為了妹妹囉！

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標題：〈生活大補帖〉功德都從嘴裡流失了


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