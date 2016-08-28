〈給老公的一封信〉親愛的 請多愛自己一些
2016-08-28
文／笛兒
親愛的老公：
今天是假日，你一樣去工地上班。已經將近一年，你星期假日都忙著工作，無法休息，看在老婆眼裡，真的替你心疼。
身為台南某公家工程的監造工程師，我了解你身負重任，由於工程施工不太順利，進度又嚴重落後，為了要讓工程順利完工，又怕一休假人沒在場督促，工地就出問題，所以你不敢懈怠，即使是假日，只要工人有上工，做事一絲不苟的你一定會去工地看看才放心。
那天我忍不住向你抱怨了一下，說你那麼忙，假日都不能在家陪家人！你居然反嗆我說：「不然光在家坐著，錢就會從天上掉下來嗎？」
親愛的老公，你是累昏頭了嗎？你當然知道老婆不是這個意思，說話別那麼帶刺行嗎？我當然不是要你閒閒在家坐著，工作當然重要，只是怕你太勞累、太辛苦。我們都步入中年了，有甚麼比身體健康還重要呢？我知道你已經很盡力了！結婚二十幾年來，你一直努力工作，為家庭付出沒有怨言。老婆都看在眼裡，點滴在心，很感激你為我們所做的一切，老婆真的夠幸福了。
你有建築專才，工作又認真，收入不差，我們婚後才能從無到有，買了房、買了地、有了車，你已經做到讓我們生活無虞了，不必再給自己太大壓力！但你總覺得養家是你的責任，你甘之如飴，無怨無悔。我很幸運這輩子能當你永遠的牽手，享受這麼多幸福人妻的福利，謝謝親愛的老公！
老婆要說的是，真的很心疼你這樣操勞。在工地監工受風吹日曬雨淋，已經夠辛苦了，儘量別讓假日也被工作填滿。希望你有適度的休息、適當的休閒，多留點時間給親愛的家人，充飽電才能繼續迎接工作的挑戰。別忘了，你的健康是我的財富，而我的健康是你的幸福。
我知道你愛家愛老婆愛小孩，但也別忘了多愛自己一些，知道嗎？
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