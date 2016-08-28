〈愛情這檔事〉約 定
2016-08-28
文／薇拉
坐在咖啡廳裡，聽見鄰座的陌生男人問起他對面的女人，她的生日快到了，想要甚麼樣的生日禮物？女人聽了便開心地笑著，說要上次他們逛街時看見的那個名牌包包。
「男人可以給妳的東西，最簡單的是錢，最珍貴的是時間。」
我在心裡回答著我的答案，手托著臉，垂眼笑著。
其實女人也是一樣的。
還記著很久以前年少的時候，一針針地織著給喜歡的人的圍巾，一字字地計算著要給男孩的謎語，後來收到那個男孩幫我寫的用五十種語言寫成的我的名字，以及男孩千里迢迢開車到偏遠地區的車站等著接我，那些時光多麼美麗！
年少的情感多麼珍貴，因為我們在那些時候做過那麼多的蠢事，為著那樣的事情，花費了那麼多的時光。我一直忘不了那個給了我最美麗愛情的那個人，但更忘不了的是，當時義無反顧，專心致一地只看著那人的自己。
我記起在冬天的夜裡，等在他家樓下的情景；我記憶起只為了見他一面，我排在過年人龍裡退換掉北上車票的情景；我記著只因為他說寂寞，於是我花費了研究所一個月的薪水，瘋掉似地從台灣飛到舊金山去。我其實分不清，那時我是愛上了那些人，還是沉浸在愛情裡無可自拔的自己。
有時候我們總覺得有些人太傻，做的事情都沒有意義，例如在那女孩家樓下空等，或是給那女孩寫信。但即便是一件小事，例如寫一張紙條，如果可以日日堅持，持之以恒地去做，那麼即便這樣的一件小事情，也是熱血的事情。
我知道遵守約定是件多麼困難的事情，在九二一大地震之後，我的內心對於地震有了恐懼，於是就跟他約定著：「我害怕地震，所以當有地震發生的時候，請給我一個訊息。」然後，那人便從約定的那天開始，只要有地震，馬上就會傳來訊息。
我要的天長地久，不過也就是如此而已。
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