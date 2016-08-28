【藝文短訊】新月寫作班親情開講

2016-08-28

由「中國回教文化教育基金會」主辦的「新月寫作班」，邀請宇文正、張輝誠、凌明玉、楊富閔、吳妮民、吳鈞堯，以親情為主題，進行小說與散文講座。時間為10月1日起，每週六下午3點在泰姬印度餐廳（台北市市民大道四段48巷1號），報名可洽：0910915568，孔小姐，或上網：www.cicef.org.tw。