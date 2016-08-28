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【愛讀書】 《我在南方的家》

2016-08-28

田中實加著，遠流出版

同為灣生後裔的田中實加，花費十餘年時間，尋訪台日兩地「灣生」故事，先是寫出《灣生回家》記錄日治時代台灣移民的歷史背景，之後更投注心力將之改拍為紀錄片，「灣生」一詞的能見度，推向更加敞亮的境界，然而，她並不以此滿足，續續筆耕，將採訪期間的訪問筆記、私人日記，兼及斷斷續續聽聞的人物回憶與心聲，鋪寫成史詩般的長篇小說《我在南方的家》。故事以山口家族為主線發展，自日本第一批移民從四國德島縣吉野川渡海抵花蓮一展開發夢起始，至在台日人引揚回日告終，原以為能實現拓墾的美夢，不意等在眼前的卻是種種磨難、疾病、野獸、天災，更見移民村中日人、漢人與原住民跨越藩籬的種族文化融合，綰帶笑淚苦樂以及奮鬥，田中實加以小說筆觸細述第一代灣生在台成長史，戮力於灣生歷史挖掘，不讓斯土曾發生過的歷史深深掩埋，以小說將「灣生」一詞，繪出更立體的形象，添補史冊又一章。（雨夜花）

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