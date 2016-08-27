微小說 不存在的青蛙

2016-08-27

龍青

她最近不停打嗝，嗝個不停。她試了嚇自己一跳、吞一大口白飯之類的方法，但都沒有效果。過了幾天、幾個月，她還在打嗝。

朋友笑說，還真像青蛙呱呱叫。雖然是玩笑話，但卻讓她想起多年前的往事。

那年她外出回家，怎麼用力拉扯，門就是關不上，視力不好的她，便叫女兒來看看門是不是壞了？那時在看電視正看到精彩處的女兒不想起身，就隨口玩笑似地答了句︰「大概是夾到青蛙了吧！」誰知道，等到節目結束後，這句玩笑話竟然成真了──她們在拉不上的那道門的門縫裡，發現卡了一隻，頭部被門角夾到凹陷而死去的青蛙……

想到這她不禁嚇出一身冷汗，彷彿肚子裡真住了一隻青蛙靈要來向她討命。她試著參加法會、試著迴向超渡祭解，但那隻青蛙靈仍舊讓她不停打嗝，而且那個嗝聲也從原來的呃呃呃，變得愈來愈像呱呱呱了，呱～嗝～呃～呱…

她心驚膽跳了很久，除了打嗝的聲音外，她也開始注意皮膚是否有產生什麼變化。終於，在年度健檢裡，醫生告訴她，那個無法控制平息的打嗝，其實是胃食道逆流的症狀。