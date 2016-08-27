2016-08-27

張鶴穎

他想換跑道了。

他做這行已經七年多了，這七年中，他不斷的蛻變著，每年都有所成長。

但是，每日的工作量越來越大，考驗的次數越來越多，使他每天都被壓力壓得喘不過氣。他找了許多方法，想解決這些問題，但都毫無成效，為此，他非常煩腦。

於是，他想轉行了。

但是事與願違，當他一提出這想法時，立刻被上頭怒氣勃勃地駁回。

「你倒底還要鬧多久？做好你學生的本分就好了！什麼？功課和考試太多了，不想當學生？你是發燒了嗎……」