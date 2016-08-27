私人驚悚劇 那個生物

2016-08-27

仁類

月黑風高，某處的野狗在長嚎，陣陣陰風吹著我未清理的鬍渣，但吹不冷我發紅的耳根。

哈….呼…哈…….乎

悄悄的打開大門，進門，關上，第一階段OVER。

整個靜謐的黑融合於周圍，關節發出的擠壓聲像是要告知「我於此地」的令人心驚膽跳。我這時恨不得自己沒有呼吸、心跳，即使再細微，也只會讓「那個生物」發現我的存在。

我以狗爬地的方式緩緩上樓，一階階的爬，緩緩的爬。

我突然想起了格林童話的故事「藍鬍子」，在最後，妃子於木製屋子的頂樓對著窗外歇斯底里地叫喊，而藍鬍子，一步、一步、一步、一步，每踩著一階，就象徵著死亡的一步；每發出一次腳步聲，令人毛骨悚然的顫慄便勒緊了自己的咽喉。

最終，我站在一扇木製的門前。

我來到了最後的最後，有些暈眩、有些想吐，但這都比不上性命重要。

我將手緩緩伸向門把，轉開。

但有的不是戰勝的心安，我感覺到了，「那個生物」。

一陣惡寒穿越我的背脊，制伏我全身唯剩心跳的動作，我快速的回頭過去，但下一秒我卻飛騰於半空之上，撞擊地板。

「竟然……為何……」一切本該很完美的，我像個喪家之犬倒敗在地，腦中盡是各式各樣的死法。

倏然之間，我的腦中閃過那一招。

「不！還沒完！」我擦掉嘴角的鮮血，臉上代之的，是淺淺的微笑，直視溶於黑暗的「那個生物」，發出怪物般的喘息。

不是還有這招嗎？

我一點一點縮短與「那個生物」之間的距離，每進一步，我就越能感受到「那個生物」的氣息。

越走越近，越來越慢，慢到整個世界好像遺忘了時間的進行，直到最後的一公尺。

我將雙手盡力的舉直，伸高。

這就是我！

能清楚地聽見「那個生物」的呼吸節奏、看清「那個生物」任何細微動作、認知到任何的感官動作、預知到「那個生物」任何的下一步動作。

最後的必殺！

重心沉低、雙膝著地、雙手憾地，扯開嗓門歇斯底里的大喊：

「對不起老婆不該喝酒喝到這麼晚對不起啊啊啊啊啊啊！」