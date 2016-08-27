生活可樂罐 收服愛抱怨的男友

2016-08-27

胡瑋婷

在生活中，不乏有愛抱怨的親朋好友，我們提供建議又不聽，聽久了又令人厭煩，是否怎麼做都不對？從我的故事中，告訴您如何有效安撫「愛抱怨」的朋友。

步驟一：停止建議

「又亂停，每次都亂停機車，很煩欸！」一向極有耐心且貼心的男友，又見妹妹的機車亂停，他口中不斷抱怨，但也無奈地選擇將機車停妥。

這是每天都會上演的戲碼，起初我以問題解決專家的姿態，開導他遇到問題就得溝通，我問：「為什麼不跟妹妹說？」他卻迅速地表示，說了也沒用，早就放棄與妹妹溝通。

我心想既然放棄，那何苦扛下妹妹的責任，索性回應：「那就不要幫她移車啊！」不料，卻引出他更多的無奈與煩躁，並表示若不停好，母親開車回來無法開門下車。

我自以為的專業建議，似乎讓我們的對話進入死胡同，因此提供建議不見得是最好的方式，除非對方真的想解決問題。

步驟二：理解行為背後的意圖

我決定運用平時自己與學生進行個別諮商，嘗試先了解他行為背後的動機。

我好奇地問他：「你這麼做，是不是很重視家人？」他理所當然地點頭，那得意的神情也傳達出肯定的答案。

再詢問他：「那你還有哪些行為，可以來證明你很重視家人啊？」

他一臉怡然自得的表情，並滔滔不絕地說：「每次家裡有什麼東西壞掉，我都會幫忙修理或更換，比如客廳的電燈壞了，沒有人可以換，多虧我疊了兩個椅子才換好它。還有上次壞掉的鎖，最後也是我去找鎖匠來修理的。」

步驟三：重新定義行為

我肯定他重視家人的行為，並抓住機會繼續問他：「如果給這些行為，取一個行動名稱，你會取什麼？」

他思索許久，才靦腆地告訴我：「居家好男人。」

我運用的問話，是敘事治療裡常用的重新命名的技巧，藉由重新定義，讓他認回喜歡的自己，或找回想成為的自己。此時，他從抱怨妹妹的哥哥，轉變為居家好男人了。

步驟四：具體行動的計畫

任何良善的意念與動機，若沒有發展出具體的行為，都是沒有意義的，因此我繼續詢問他：「那身為一個居家好男人，未來要有什麼樣的行動？」

他嘴角上揚，那深邃迷濛的大眼看著我說：「當然是要好好疼愛未來的老婆啊！」

這四步驟下來，保證「愛抱怨」非但不惹人厭，還惹人愛了。