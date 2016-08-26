2016-08-26

腦內啡

有一天，天使問隔壁滑手機滑到忘我的惡魔說：「為什麼你那麼愛玩手遊？它碰不著也摸不到。」

惡魔翻了翻白眼，回：「只要我喜歡，有什麼不可以？」

天使又好奇地問：「好玩在哪裡？」

惡魔似笑非笑地說：「我又不是因為好玩才玩。」說完，惡魔拍拍屁股起身離開。

天使不解，決定也下載來玩玩看。

「真無聊。怎麼摸，都只是冷冰冰的螢幕啊！」天使甩了甩手中的藍光，無數個問號自頭頂冒出。

這時，一道刺眼的亮光從天而降。上帝降臨在天使旁，天使把疑惑和上帝說。

上帝聽完，哈哈大笑兩聲，拍了拍天使的肩膀說：「因為你是天使，所以你不懂啊！」