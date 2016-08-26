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朵朵小語 浪花的背後

2016-08-26

朵朵

每一朵浪花的背後，都有一片深不可測的海洋。

就像每一個發自內心的笑容背後，都是一段獨一無二的人生體悟。

如果沒有海洋，如何能捲起浪花？

若不是明白了人生，如何能衷心地微笑？

是因為海洋的遼闊，才捲起了輕盈的浪花。

一如歷練過的人生，才能泛起釋懷的笑意。

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