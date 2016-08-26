人生小景 依戀
林連鍠
「阿成ㄟ，吃飯了，下晡閣再來耍，田是我們自己的，免驚袂使耍！」這是阿財伯叫他兒子回家吃飯的聲音。
阿財伯年輕時，和老婆胼手胝足地努力之下買了這塊地，在兒子阿成三歲時，阿財嬸過世。這塊地曾是陪著阿成長大的玩具，玩著泥巴、造窯烤地瓜，一天天地長大。阿成高中畢業後，離開嘉義到北部念書，接著定居就業，除了過年，很少能回家一趟。阿財伯就靠著打打零工以及田裡的收穫，留一些當生活費用，倒也還能寄些錢幫忙兒子的生意。
阿財伯每天所盼的，總是簡單的幾件事：稻子收成好一點、兒子打電話回來，讓他能聽聽孫子叫聲阿公……。過年時，他喜歡看著孫子在收割完的稻田上，盡情地奔跑、盡情地玩，就好像再一次看到兒子的成長過程，讓他再次回想起春耕、夏耘的辛勞，也在工寮旁再次享受秋收、冬藏的喜悅！
房子總是空蕩的時間比較多，阿財伯打開了電視，屋子才有了些聲音。想想，也就只剩這塊田陪著他，而這方田土也成了他思念阿財嬸唯一的線索。
幾年前，兒子突然回來和阿財伯討論起創業的事，但是得拿這塊田去銀行當抵押設定。阿財伯高興地說起兒子即將創業當老闆，眉飛色舞的眼神，透露著那份欣慰與驕傲，但轉身過後佝僂的身軀，卻也藏不住對那份不確定感的憂心，蹣跚的步伐中偶爾發出的嘆息聲，也訴說著對那塊稻田的依戀與不捨。最後，阿財伯選擇把未來交給了不確定，只為了圓兒子的夢想。
那一年，兒子阿成沒回來過年，他仍一如往常準備了牲禮到稻田前酬謝土地公一年來的照顧，口中念的是希望土地公繼續守護他們一家人，祈求來年的豐收與平安。
只是那年的金融海嘯來得特別凶猛，阿成賠上了所有的資金，那塊稻田也被銀行拍賣了，阿財伯緊抓著銀行承辦人的衣角，希望能再給他一次機會與希望，承辦人沒給阿財伯太多應答的話語，冷冷地上了車離去，留下漫天揚起的灰塵與淚流不止的阿財伯。
阿財伯看著空蕩的箱子，少了土地所有權狀，他突然數算起是多少個辛苦日子累積，才掙來的收穫？牽手ㄟ不也是因此才積勞成疾的嗎？而對這塊稻田的呵護，不也是因著對她的思念而日益加深嗎？
土地轉手他人後，除了不能在上面繼續耕作外，他還是一樣的堅持，堅持早上一定要在這田的四周巡它個幾回，再端詳著這些土方上的一草一木，儘管有旁人的冷嘲熱諷，閉個眼，掉個眼淚就過了，頂多假裝早上來運動，恰巧路過這裡而已，阿財伯這樣告訴自己。
年過完了，別人的地都已經翻了土、整平灌了水，完成播種，一株株的秧苗正蓄勢待發，準備著一個新生命的開始，而看著原本是自己的那塊地，投資客為了待價而沽，只能任其荒蕪，他還是無法忍受雜草長得跟再生稻一樣高，習慣性地抓起再生稻上的暝蟲，一隻隻的抓，總比不過牠們增生的速度，除了嘆氣，猛然想起這塊地已轉手他人的無奈時，阿財伯除了掉淚，也只能看著田而長嘆。
我忘不了那年返鄉時，看到阿財伯身影的感覺。那是一個寒冬的早晨，看到他孤伶伶地站在田埂上，從他佝僂的身影，我彷彿可以看到他流淚的臉龐，體會到他對土地的依戀。
前年，從家母口中得知阿財伯過世的消息，再次造訪那塊稻田，雜草早就覆滿整個土方，也蓋住了再生稻生長的空間。彷彿也遮蓋了阿財伯抓起暝蟲的畫面。但我確定的是，有一個聲音永遠不會被蓋住：「阿成ㄟ，吃飯了，下晡閣再來耍，田是我們自己的，免驚袂使耍！」
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