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人生護理站 她的哀愁

2016-08-26

謝佳真

不惑之年的劉小姐被診斷出肺部長出了惡性腫瘤，如此青天霹靂讓中年的她陷入了憂鬱的深淵中。

平時劉小姐不菸不酒、早睡早起，常和同好一起去爬山健走。劉家也沒有肺部疾病的家族史，不曉得為何會罹患肺癌？「老天爺啊，我今年才四十出頭歲，人生連一半都還沒過完，為什麼要對我這麼不公平，讓我得了不治之症？」她哀怨地怒吼著。

時常看見劉小姐孤身在病房長廊上推著點滴架走著，她曾告訴我在她二十五六歲的時候，看不起任何一個追求她的人。年輕的她因為工作表現優秀，加上有許多人脈，使她不斷地升遷，也累積了不少財富。身價不凡的她因此變得驕傲自恃，把財富看得比任何事都重要，也因而錯過了許多真正愛她、對她好的男人。

「當年的我瞧不起那些男人窮酸的模樣，結果我現在自己一個人住在豪宅裡，所有的錢都拿來付自己的醫藥費。現在的我反而羨慕有先生和孩子的人生，至少住院也不會像我一樣孤伶伶的一個人。年輕人啊，要把握時間談戀愛啊！」

我莞爾一笑，不知道該如何回答劉小姐。畢竟在時差裡奔波，早已疏離了原本的人際圈，也疲於和昔日的友人聯絡了，我想，下一段感情終是遙遙無期。

游走在偌大的白色巨塔裡，看盡了在病房裡日日不停上演的罹病悲劇，如何能不有人生無常之感呢？如今二十多歲依然單身的我窮於思索著。

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