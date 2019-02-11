2019-02-11

〔記者張慧雯／台北報導〕春節假期最後一天，昨（十）日晚上開獎的第108000019期大樂透頭獎無人中獎，台彩預估下期（十二日）銷售金額約二‧一億元，頭獎累積金額預估為上看一‧一億元；此外，威力彩於一月二十八日實施頭獎加碼後，至今頭獎仍未開出，今（十一）日晚上頭獎上看三‧五億元。

至於昨日大樂透「春節大紅包」開出二十三組，總中獎注數為二十五注，其中有二十一組為單注中獎，兩組為兩注均分；而累計活動首期至今日為止累計開出兩百九十九組，未達三百六十組，預計二月十二日繼續加開九個獎號，民眾只要對中其中六個數字就中「春節大紅包」百萬元獎金，詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

昨日開出春節大紅包中獎彩券的投注站中，位於高雄市小港區的「名慧彩券行」運勢超旺，今年二月一日、二月九日都曾開出過春節大紅包獎項，昨晚再度開出，今年以來已經累計開出三注，追平苗栗縣公館鄉「興換投注站」的紀錄；此外，高雄市苓雅區的「大興金香舖」昨晚也開出一注春節大紅包，是連續五年都有開出紀錄，目前累計開出注數也已達到九注之多；而台南區新市區的「巧合商行」四年前曾開出一億元大樂透頭獎，昨日也開出一筆百萬元的春節大紅包獎項；另外，新竹縣湖口鄉的「金站樂彩商行」以及桃園市中壢區的「寰宇彩券娛樂企業社」都在昨晚開出今年春節期間的第二注大紅包獎項。

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