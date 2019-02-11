拗勞役受刑人請客 派遣工友獲輕判

2019-02-11

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署總務科派遣工友董譽修，被控讓無法按時服勞役的陳姓受刑人，以提供檳榔、香菸交換偽造簽到紀錄，還將受刑人帶到友人的工地做白工；台北地檢署依收賄罪嫌起訴；台北地院認為，董男既非授權公務員，也非委託公務員，只能依3次偽造文書罪併判1年5月徒刑，可易科罰金15萬元。

放水偽造簽到紀錄 帶受刑人做白工

檢方調查，董譽修2014年至2016年7月間，由派遣公司派至北檢總務科，負責易服社會勞動受刑人的帶隊及簽到、簽退；而陳姓受刑人因誣告罪被判刑5月，他聲請易服勞役獲准。

判決指出，2016年2月董男向北檢執行科通報陳男因配偶過世，出勤時間不正常，開立書面告誡2次，依規定，經書面告誡3次，可撤銷社會勞動；陳男擔心再請假會被董男刁難，只好依董男要求，買檳榔、飲料、香菸等約值3000元的飲食，還招待董男和董的林姓室友至「肥前屋」吃日本料理。

董男則回饋以幫他偽填簽到簿、工作日誌，讓陳男較晚到班、中午不用簽到或簽退，上工期間可離開去採買飲食，不與其他受刑人一同工作。

陳男還4度幫董男付就醫費用及1次機車修理費，陳不堪負荷檢舉；北檢查出董男還3度帶受刑人到朋友承包的工地刷油漆、擦玻璃，賺取1600元工資中飽私囊。檢方認定董男不法收受20萬6300餘元，且具授權公務員身分，依收賄罪嫌起訴。

北院查出不法利益僅為9萬多元，審理時董男認罪並賠償陳男。北院並認定，董男不具決定權，既非「授權公務員」也非「委託公務員」，不構成公務人員收賄罪，只能依業務登載不實罪判刑，可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/