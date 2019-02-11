天燈變火球 天母豪宅險釀火災

2019-02-11

〔記者鄭景議／台北報導〕大年初一有人在台北市天母豪宅區放天燈，天燈升空後卡在公寓屋頂，還變成一團火球往下墜，所幸最後掉在人行道上，未釀成火災，影片被PO上網後，網友痛罵：「好恐怖，超危險」、「想許願也不是這樣吧？」

據了解，放天燈的地點在士林區天玉街上，天燈先是撞上公寓屋頂，卡了幾秒後整個燒起來，形同一團火球開始往下墜落，最後掉落在人行道上，附近住戶見狀，自行取水將天燈的殘火撲滅，沒有通報消防隊處理。

天母當地住戶說，過去沒發生這樣狀況，根本不會有人在這邊放天燈，推測可能是從附近的大樓樓頂施放，「覺得很危險，因為大年初一很多人不在家，如果打到紗窗著火，可能會引發火災」。

台北市消防局第四大隊副大隊長楊雲忠指出，天燈施放時，飛行和降落地點難以預料，加上台北市人口密集，非常有可能引起火災。

合法放天燈 全台唯一新北平溪

警方說，依規定，全台唯一合法放天燈的地方只有新北市平溪，時間是早上6點到晚上10點，違規施放天燈，依消防法可處新台幣3000元以下罰鍰，不過若因此引起火災，就涉犯公共危險罪，最高可處1年徒刑，警方也會主動調查；此次只是落在人行道上，比較難成案，希望民眾務必謹慎，不要過年放天燈祈福，反而觸犯刑法。

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