違反檢方禁令看A片 性侵犯遭撤緩刑須入獄

2019-02-11

〔記者張瑞楨／台中報導〕已婚的王俊翔性侵夜歸女子，因賠償和解被法院宣告緩刑，王男雖逃過蹲苦窯，但執行檢察官對他設下宵禁，且不能看色情影片的禁令，但觀護人查訪卻找不到他，違反宵禁規定，檢方對他測謊，他才承認每週看2次色情影片，檢方聲請撤銷緩刑獲准，王男以看色情影片是生理需求等理由提出抗告，台中高分院認為，緩刑不足以矯正他自我控制能力低落的性格，駁回抗告，王男入獄確定。

以「生理需求」抗告 高分院駁回

判決書指出，高中畢業從事房仲的王俊翔，2016年5月16日凌晨3時許，騎機車於中市豐原區見夜歸女子貌美，搭訕索取電話未果，竟尾隨對方性侵害，台中地院一審依強制性交罪判3年2月，他上訴並願分期賠償90萬元，台中高分院以王男無前科且願賠償和解，輕判2年並宣告緩刑4年。

觀護人電話查訪 未接

王男雖免除牢獄之災，但執行檢察官對他設下每天深夜10時至翌日6時不得外出的宵禁，以及禁止看色情影片，避免受影片影響而再犯。

2018年3月與4月，觀護人2度打電話查訪無人接聽，王男辯稱到醫院照顧妻子沒接聽電話，檢方對他實施測謊，他承認每週看2次色情影片。

檢察官警告王男，命令他每週向派出所報到1次，並於2018年4月底起配戴電子腳鐐，王男同年卻2度沒向警方報到，2度逾時未歸，且監控設備發出異常訊號，檢察官三番兩次警告他，王男又逾時未歸，違反宵禁規定，檢方向法院聲請撤銷緩刑獲准，王男必須入獄。

王男抗告說，看色情影片是生理需求，並無傷害人，逾時未歸是工作加班，未向員警報到只有1次，至於監控設備鬆開，是他騎腳踏車不小心踩空，並非蓄意破壞。

台中地院與台中高分院認為，王男不斷違反規定，事後飾詞辯解，未見反省之心，王男自我控制能力低落，緩刑已不足矯正，有必要改為執行刑罰，駁回王男上訴。

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