慘！新春載妹 撞毀限量千萬超跑

2019-02-11

〔記者林嘉東／新北報導〕29歲陳男在春節假期最後一天，駕駛2000多萬元的限量義大利超跑藍寶堅尼「大牛」Lamborghini Aventador ，載著長髮披肩、長相秀氣的女友，行經新北市萬里區加投路段失控自撞中央分隔島（見圖，記者林嘉東翻攝自「北海岸全民聯盟公社」），致車頭行李箱蓋、氣壩、保桿破損，安全氣囊爆開。陳男面對警方關切，僅低調回說：「我一時恍神！」

由於大牛的車身為碳纖維材質，若車主堅持使用原廠零組件修復，從原廠將行李箱蓋、氣壩與前保桿空運來台，費用高達台幣百餘萬元。

維修費百萬起跳

警方調查，陳男昨上午9點多開這輛雙人雙座限量超跑，沿著北部濱海公路駛往金山，車子行經萬里區加投路191號前失控，自撞中央分隔島。

警方趕抵赫見是限量超跑藍寶堅尼「大牛」Lamborghini Aventador ，發現車頭的行李箱蓋、氣壩與保險桿已凹陷、變形，安全氣囊爆開。

當時駕駛陳男站在路旁，與長髮披肩、長相秀氣的女友，面色凝重看著愛車。沒有受傷的陳男酒測值0，警方問陳男怎麼撞的，陳男淡淡回應：「我一時恍神！」就不再多說。警方指出，昨上午萬里區雨勢不斷，陳的車可能因路面濕滑，才失控自撞；據悉，這輛消光紅的限量藍寶堅尼「大牛」，是2017年引進來台、售價2700萬元起跳的Lamborghini Aventador S前一代車款，當年售價同樣高不可攀，估計也要2000多萬。

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