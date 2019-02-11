王田明是資深飛行傘教練 曾3度選鄉長

2019-02-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕發生意外的王田明是有14年資歷的飛行傘教練，曾任萬榮鄉民代表會秘書，三度參選萬榮鄉長均落選。他曾在媒體受訪時自稱「飛行傘花色有參考五星旗設計」，紅色傘面配金色星星很顯眼；而他在鄉代會秘書任內，未依行政程序報備隨團赴中考察，2006年被審計部函報處分。

王田明2009年鄉長選舉時被查獲以現金買票，判刑4年6月、褫奪公權4年，2011年定讞入獄；此外，王田明2003年擔任萬榮鄉民代表會秘書期間，涉及「利用職務機會詐取財物罪」也被判刑，上訴中尚未定讞。

王田明2006年接觸飛行傘運動，以3年時間取得飛行總會滑翔運動協會舉辦的高級飛行員檢定，曾獲2009年度飛行傘定點比賽積分全國排名第一等獎項，並擁有體育署認證的合格無動力飛行運動專業人員證書。

王田明出獄後，在花蓮林田山文化園區旁經營路易士民宿及「飛翔企業」，提供飛行傘雙人載客飛行體驗，人稱「路易士教練」，經常在臉書貼出以GO PRO拍攝的空中飛行畫面。

王田明曾在2016年5月間以飛行傘雙載吳姓女遊客，因飛行前沒有檢查飛行傘安全繩索完整性，致吳女飛行途中繩索斷裂、重摔落地，吳女頭部外傷合併硬腦膜下出血、左顱骨骨折、腦神經損傷及雙側肺部挫傷，王田明因業務過失致重傷害罪，被判刑5個月得易科罰金。

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