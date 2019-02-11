飛行傘卡高壓電纜 教練剪繩脫困摔死 遊客重傷

2019-02-11

前天才發生女客骨折

〔記者花孟璟／花蓮報導〕58歲飛行傘教練王田明在花蓮縣萬榮鄉從事雙人載客飛行，讓遊客體驗花東縱谷之美。王男前天飛行時才發生女客墜落致骨折意外，不過王男昨仍操作飛行傘載陶姓中國客飛行，因山區起霧，傘繩誤觸高壓電纜「地線」（不會感電）卡住，兩人受困30米高空，由於一旁就是會導電的161KV高壓線，唯恐起風晃動引發觸電， 王男試圖剪傘繩脫困，卻與中客雙雙墜落檳榔園，王男送醫後不治，陶男受傷住院無生命危險。

王田明是飛翔企業負責人

目前在萬榮鄉明利飛行場從事雙人載客飛行的共有飛翔企業及明利飛行基地2家業者。王田明是飛翔企業負責人兼教練；昨天上午8時左右，王男搭載26歲的陶姓中國觀光客，雙人飛行傘自海拔680米的明利飛行場升空，飛行10分鐘後，墜落在明利國小後方、海拔近300米的檳榔園中，消防人員發現，紅、黃配色的飛行傘具被高壓電塔的電纜線勾住，掛在離地30米高空中，2人墜落在檳榔園，教練當時已無生命跡象，緊急CPR送醫仍不治。

遊客目睹教練剪傘繩

消防局人員轉述，陶男目睹王男用尖嘴鉗剪斷傘繩，結果兩人同時墜地，陶男腰椎受傷且背部有劃傷，獲救後直喊「腰好疼」，送醫後暫無生命危險。

請台電斷電還有活命機會

另家明利飛行基地資深飛行傘教練朝金生說，昨上午有霧雨，風速不大，但人在高空會慌張，據瞭解中客有提到「腳麻了」，且下雨天，萬一碰到第2條高壓電纜隨時可能感電，他到現場查看，發現王田明兩邊的傘繩都已剪斷，研判可能擔心觸電才剪斷繩子，要靠副傘來減緩墜落速度，副傘雖有張開仍發生不幸，他嘆息「如不要急著剪斷繩子，請台電斷電，也許有機會活下來」。

台電表示，事故線路是屏東核三廠輸往花蓮的161KV高壓線路，有2回線，每回線路有3條電纜，2條是「導線」、1條是「地線」，研判飛行傘掛在不會感電的「地線」才未立即觸電。

台電花東區供電營業處副處長王玉銘說，第一時間未接到民眾請求關閉高壓電，人體離161KV高壓電的安全距離只有1.7米，傘具剛好掛在兩座電塔間的高壓纜線，如掙扎或起風發生晃動，可能讓人傘離另2條高壓線過近，一低於安全距離就會產生高壓電弧，導電而送命。

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