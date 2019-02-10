板橋公寓5樓氣爆 外牆垮5人傷

2019-02-10

〔記者吳政峰、吳仁捷、陳心瑜／新北報導〕新北市板橋區新海路四百三十巷一間公寓五樓昨日凌晨二時許發生氣爆，造成五人受傷，威力之大，連陽台外牆都被震垮，數十公尺外的監視器也因此劇烈晃動，一名民眾甚至嚇到跳牆逃生，楊姓女屋主在氣爆前七分鐘才外出做資源回收，關鍵傷者李女則在加護病房，無法製作筆錄，警方目前無法判定是人為或意外。

關鍵傷者李女 仍在加護病房

據了解，五樓內共住有三名瘖啞人士，分為三十八歲李女及二十八歲、二十三歲的林姓兄弟，李女是林兄的前女友，疑有毒品前科，近日心情不佳，透露輕生念頭，未料昨日就發生氣爆。

屋主為林姓兄弟的母親楊女，氣爆前七分鐘外出做資源回收，返家驚見家裡被炸成廢墟，一度懷疑是李女引爆瓦斯，後又改口為可能是有人洗澡開瓦斯未注意才釀災。

氣爆家四人皆瘖啞 回收為生

警方表示，五名傷者除了五樓的三人遭火吻外，還有四樓與三樓的兩名住戶被割傷，目前除了李女仍在加護病房外，餘四人均已出院；楊女及大兒子均表示，案發前未和李女吵架，鄰居也說未聞未見兩人爭執，不過，現場有一桶開啟的瓦斯筒，事故原因仍待警方釐清。

監視器畫面顯示，氣爆當下大量碎片從天而降，鏡頭不斷抖動，一名男子隨後從二樓爬出，踉蹌逃生，邊跑邊往上看，一度腿軟，幸好未受傷。

新北市環保局花了十一小時清出約廿噸的雜物和水泥塊；結構技師則判定建物結構並未受損，六樓的加蓋建物更奇蹟似地未受損。

發生氣爆的一家四口皆為瘖啞人士，以撿拾資源回收物為生，家中堆滿大量雜物，長期遭周邊住戶抱怨影響環境衛生，環保局則指出，《廢棄物清理法》無法針對家戶屋內環境開罰，僅能勸導。

新北市長侯友宜昨天早上至亞東醫院探視板橋氣爆傷者，發放給氣爆戶廿八歲林男與其廿三歲胞弟各五千元慰問金。社會局表示，由於聯繫不上李女家屬，尚無法發放慰問金；屋主母子三人及四樓三名住戶已安置於旅社。

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