快搶! 春節大紅包 還有145組

2019-02-08

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚第一○八○○○○一一期威力彩，頭獎連六摃，下期（十一日）頭獎上看三．五億元。昨晚第一○八○○○○一六期大樂透，頭獎則連兩摃，下期（八日）頭獎上看二．一億元。「春節大紅包」則開出三十三組，中獎注數四十注，其中二十八組單注獨得一百萬元，四組兩注均分、各得五十萬元，一組四注均分、各得二十五萬元。

本期威力彩中獎號碼「01、09、21、26、27、36」，第二區「08」，頭獎與二獎雙雙摃龜。本期大樂透中獎號碼「07、21、29、33、40、41」，特別號「08」，頭獎摃龜，二獎兩注中獎，各得二六七萬餘元。春節大紅包中獎號碼「01、05、11、21、22、25、27、30、37」，共開出三十三組。

台灣彩券公司表示，昨晚共四十家投注站開出「春節大紅包」，其中花蓮縣花蓮市的「金錢豹商行」曾於二○一六年開出二．五億元大樂透頭獎，且自二○一四年以來累計開出七次「春節大紅包」，與「積財庫彩券行」並列花蓮市最會開「春節大紅包」的投注站。

另，昨晚第一○八○○○○三三期今彩五三九中獎號碼「04、06、27、32、37」，頭獎一注中獎，可得八百萬元，獎落新北市永和區民享街「天天勝彩券行」。昨晚第一○八○○○○三三期雙贏彩中獎號碼「01、04、06、07、08、10、13、16、17、18、20、23」，頭獎摃龜。台彩表示，二月 一日至十日，大樂透連續十天、天天開獎，且二月一日至五日增開九個「春節大紅包」獎號，對中六個號碼就中獎，總計將送出三六○組，累計共開出二一五組，今將繼續加開九個獎號。

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