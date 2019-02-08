嘉里大榮觀音廠燒10小時 3移工斷魂

2019-02-08

還有一名移工重傷

〔記者許倬勛／桃園報導〕嘉里大榮物流公司桃市觀音廠前日上午發生大火，陳姓包商找來六名越南籍工人施作冷凍空調工程，疑操作不慎導致設備走火，惡火悶燒十小時才撲滅，消防人員漏夜搜索，昨上午在二樓倉儲電梯通道前，找到已燒成焦屍的阮文欽、曾文勝兩名失聯移工。曾妻下午偕同檢察官進入現場相驗遺體，難掩悲苦，癱軟在地痛哭，不敢置信與來台才三個月的摯愛永別。

來台三個月 過年想賺外快

該起火警共釀成三死一重傷慘劇，死者分別為卅歲阮菲雄、卅三歲阮文欽、卅四歲曾文勝。獲救的卅五歲阮德聖轉往桃園醫院加護病房治療。

桃園地檢署主任檢察官江祐丞昨下午會同警消進入火場勘驗，初步排除縱火可能。火場電線線路雜亂，疑有被外接的跡象，研判起火應與電器起火有關。

「太生氣了！」曾兄說，弟弟在老家做粗工、保全，不捨弟妹三年前隻身來台打拚，去年底申請到工作證飛來團聚。弟弟過年期間想多賺點外快，事發前一天還收到他的拜年訊息，不知如何向故鄉的父母交代。

搶救人員透露，在二樓倉儲電梯通道前發現兩名失聯移工被碳化的泡棉、木板覆蓋，推測因周圍擺滿雜物，火場燃燒後物品倒塌，導致逃生路線受阻，阮、曾兩人被濃煙嗆昏，倒臥在地，燒成焦屍慘死。

陳姓包商昨到案說明，稱一個多月前透過仲介公司找來阮菲雄，因阮熟悉工程，春節期間便由他找同鄉來打工。至於其所屬公司「元勝工作室」未立案登記，有非法僱用移工之嫌，他頻推說自己只是奉命找人。

嘉里大榮觀音廠甫於去年十二月一日啟用，消防人員指出，因建築外觀被隔熱板包覆，導致內部悶燒溫度飆高，提升救援難度，初步估算業主損失逾千萬元。對於火災事故，業主表示會負起責任。

市府勞動局表示，移工雖領有合法工作證、居留證，但若在原雇主不知情下利用春節期間另外打工，觸犯就業服務法「未經許可僱用外國人士工作」，可對陳姓雇主處十五至七十五萬元罰鍰，六名移工也無法申領職災補償，細節尚待勞檢調查釐清。

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