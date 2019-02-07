已申請調解 華航：冷靜期罷工違法

2019-02-07

機師工會︰不得罷工於法無據

〔記者簡惠茹、許倬勛、劉力仁／台北報導〕春節假期進入第六天，華航機師罷工危機仍未解，華航強調，已向桃園市政府申請調解，不放棄協商，現在為「冷靜期」，罷工違法；機師工會表示，不得罷工於法無據，罷工持續準備中。

桃市府盡力協助弭平紛爭

桃市府勞動局長陳靜航說，昨上午接獲華航的勞資爭議調解申請書，市府會盡最大努力協助，希望能弭平紛爭；交通部長林佳龍昨向雙方喊話，以國人的飛安與旅客的權益，為最優先考慮。

機師工會日前提出三個訴求，包含改善過勞航班、保障國內機師升訓管道、相關答應條件需會員專屬「禁搭便車條款」，雙方未達共識。工會前天對機師會員發出「罷工演習」，聲稱超過八成會員配合。

華航強調，春節假期罷工將嚴重影響春節疏運秩序，華航將力保所有旅客返鄉與家人共聚天倫並回到工作崗位，華航已依法向桃園市勞動局申請調解，調解期間，依勞資爭議處理法第八條，雙方進入冷靜期，不得有任何爭議行為，如仍有罷工等爭議行為則屬違法。

華航聲明，雙方去年八月三十日簽署協議承諾一年內暫緩罷工，工會於協商進行中發動爭議行為，違反雙方協議及誠信協商，且依勞委會函釋，工會僅由理監事決定罷工，恐有違法疑慮。

工會指出，去年取得合法罷工權後，華航資方曾向桃園地院提起「民事聲請定暫時狀態處分及緊急處置狀」，主張職業工會不存在罷工權與罷工決議不成立，去年已被駁回。罷工權也不因資方重複申請勞資調解而有任何影響。

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