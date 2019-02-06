普悠瑪事故重創 董家餐廳重開張

2019-02-06

〔記者王秀亭／台東報導〕去年普悠瑪事故中，死傷最為慘重的台東成功鎮董家人，原本在成功鎮經營雲海餐廳，因此暫時歇業，董進興的兒女不捨父母苦心經營的餐廳停擺，小女兒董雅玲辭掉十多年的工作，回家掌廚，雲海餐廳在農曆年節前重新開張。

去年十月間普悠瑪列車翻覆，在台東成功鎮人稱「龍蝦董」的董進興家族有八人罹難，同時失去父母的董進興兒女，迄今傷痛尚未平復，更不願放棄父母苦心經營多年的雲海餐廳，兄弟姊妹們討論後，決定由么妹董雅玲回到成功鎮，兄弟姊妹也利用春節連假返回幫忙。

董家哥哥董明海表示，往年每到過年，雲海總是相當熱鬧，父母好不容易打下的基業，放棄真的很可惜，原本小妹就有意在台北開雲海分店，父母深知經營餐廳的困難，擔心兒女辛苦，反對小妹的想法，好不容易答應了，卻發生意外，因此小妹辭掉了十多年的工作，回家接手。

「會盡量保留住母親的手藝與口味，但需要時間及老顧客的體諒與建議。」接手餐廳的董雅玲說，以往都是哥哥陪著父親出海抓龍蝦，大姊掌櫃檯，二姊跑菜，自己則跟著母親在廚房裡忙，傳承了母親的料理方式、龍蝦特調醬料，雖然經營餐廳比外出工作累，但就是放不下父母的心血及客人的懷念。

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