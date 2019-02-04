大樂透開出27組百萬紅包 除夕頭獎上看1.2億

2019-02-04

〔記者吳佳蓉／台北報導〕小年夜發財！昨晚大樂透「春節大紅包」百萬加碼獎共開出27組，其中有24注皆為1注獨得，可得百萬獎金免均分，另有3組為2注均分，每位得主可分得50萬元；至於大樂透頭獎則摃龜，預估今晚除夕夜頭獎將上看1.2億元。

台灣彩券公司表示，今年首次將大樂透加碼活動的起跑時間，提早至除夕以前，2月1日起至10日，頭獎天天開獎，「春節大紅包」百萬加碼獎也從2月1日起跑，每日增開9個獎號，對中其中6個就中獎，共有360組中獎機會。

還有290組中獎機會

台彩統計，加碼活動開跑以來，大樂透已開出1次頭獎，「春節大紅包」則累計已開出70組，還有多達290組中獎機會。特別提醒，往年除夕都是買氣最旺的時候，預估「春節大紅包」開出組數將未來越多，民眾記得要趁早購買。

台彩表示，觀察昨晚開出「春節大紅包」的投注站，有幾家可說是榜上常客。新竹市北區的「照達商行」，2月1日才開出「春節大紅包」，昨晚只隔1日又中獎，實在超好運。

「金錢豹商行」6度開大紅包

位於花蓮市的「金錢豹商行」在2016年曾開出2.5億元的大樂透頭獎，且在2014以及2016至2018年也都曾開出「春節大紅包」，昨晚已是第6度開出。南投縣竹山鎮的「大運發商行」，2016、2017年都有開出「春節大紅包」紀錄，加上昨晚在內，累計已開出4注之多。

另一方面，位於雲林縣崙背鄉的「上文堂印舖」，昨晚則是1次開出2注「春節大紅包」，且皆為1注獨得100萬元，為今年春節加碼以來，首家同一天開出2注以上大紅包的投注站。

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