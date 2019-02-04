毒蟲開車商圈叫囂 見警掏槍乖乖的

2019-02-04

〔記者許國楨／台中報導〕精神恍惚的40歲陳男前天深夜開車，在台中逢甲商圈亂按喇叭呼嘯而過，看到盤查拒檢加速逃竄，隨後駛入單行道，員警以肉身擋車，陳倒車逃逸，警方掏槍喝令陳及乘客下車受檢，陳男毒品快篩呈現K毒反應，將針對是否毒駕及吸毒等究責。

前天深夜11時46分，民眾發現1輛白色小轎車在逢甲商圈內囂張開車，沿途除鳴按喇叭，車速還忽快忽慢且左右飄移，汽、機車紛紛閃避，警方通報線上警網攔截盤查，小轎車拒絕受檢加速逃竄。

警方騎警用機車追趕，見小轎車駛入至善路單行道，加速超前並在青海路口攔車，員警以肉身擋車，對方企圖倒車逃逸卻撞上路邊人行道，另名員警立即掏槍喝令陳姓駕駛，及車內3名年輕人下車受檢。

警方見陳男語無倫次精神恍惚，一度以為又是酒駕，但酒測值零，懷疑涉嫌毒駕，但搜查車內並無毒物等違禁品，將4人帶回派出所查證身分並進行毒品快篩，結果陳男尿液初驗呈K他命陽性反應。

陳男說，稍早吃了安眠藥才精神不濟，因與3名友人相約唱歌，才開車外出，警方懷疑他的說詞，將等檢驗報告出爐，針對陳男是否涉及公共危險毒駕及吸毒等犯行究責。

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