賭博網冒正妹攬客 5個月賭金2.5億

2019-02-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕以26歲盧男為首的網路簽賭集團，涉嫌於臉書po正妹照攬客，透過超商平台買點數，就能在網站簽賭，短短5個月簽注金高達2億5000多萬元，不法獲利近5000萬元，還囂張舉辦尾牙趴，警方日前逮獲盧嫌等10人，依賭博等罪嫌送辦。

鹽埕警方日前接獲線報，鎖定盧男涉嫌在市區商辦大樓經營簽賭網站，由成員偽裝成年輕貌美女子，以正妹美圖設立臉書、IG及聊天室，加入其他社群攬客，再轉介客服部遊說，參加網路簽賭職棒、職籃。

該集團經營網路簽賭，透過超商平台購買點數，每次至少購買1000元，才能網路下注簽賭，且每筆均收1成抽頭金，幾乎穩賺不賠，還拜狐仙與紫南宮的金雞母求財，並裝設針孔攝影機監看，躲避警方查緝。有趣的是，集團還分設機房、行銷推廣、客服業務，還設有輔導部門，負責業績較差部門。

警方查出集團自去年10月經營賭博網站迄今，下注金額高達2億5000多萬元，不法獲利超過4770萬元，換算每月簽注金近950萬元，日前還囂張舉辦尾牙趴，邀請股東與員工百人同歡，以200、300萬等名車代步，BMW等車齊聚十分壯觀。

警方埋伏、跟監，直搗前金、苓雅3個據點，集團見警鎖門拒捕，警方踹門當場甕中捉鱉，逮獲盧男等10人，起出現金62萬3000元、電腦主機36台、針孔攝影機6台等物，盧男等10人坦承經營簽賭網站。

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