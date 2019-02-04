飲料當水喝 房內還留4瓶可樂…22歲女生日 中毒猝死

2019-02-04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市1名女子小雲（化名）平日愛吃甜食以及喝含糖飲料，體重飆到將近80公斤，2日早上身體不適，父母趕緊將她送醫，延至昨天不治，醫師判定是糖尿病併發代謝性酮酸中毒，而昨天正是她22歲生日，檢警發現她房內床邊還有4罐可樂。

檢警調查，小雲的父親表示2日早上7點多，女兒說身體不適就回房休息，直到2日中午想要叫醒女兒，卻發現她渾身癱軟無力，立即打119求救。

消防人員到場時，小雲已無呼吸心跳也無脈搏，臉色發疳，且口中有大量綠色液體，立即送往新竹國泰醫院急救，之後又轉送台大醫院新竹分院，醫師於昨天清晨宣布不治。

醫師判定死因為糖尿病併發代謝性酮酸中毒，初步了解死者常吃甜食，且以飲料代替開水，房間內還留有4瓶可樂。

醫師表示，糖尿病酮酸血症是一種可致命的糖尿病併發症。患者可能出現的症狀包括嘔吐、腹痛、呼吸深快、排尿量增加、全身乏力、神智不清，嚴重者會昏迷甚至致命，許多患者甚至是在發生糖尿病酮酸血症後，才知道自己患有糖尿病。

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