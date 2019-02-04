悲傷過年／婦深夜在夫面前墜池 兒跳水救不回 淚崩

2019-02-04

〔記者許國楨／台中報導〕住在台中市大坑山區的60歲賴姓婦人，疑長期有睡眠障礙精神狀況不佳，前天深夜獨自跑到自家旁深達3公尺的大型灌溉蓄水池，坐在池畔隨後即落水，賴婦的丈夫發現通知家人，賴婦的兒子顧不得水池低溫，跳水救母，卻因水質混濁搶救未果，消防人員趕到，穿防寒衣等潛水裝備下水，1個小時後找到賴婦，但已回天乏術，春節前夕痛失至親，家人哀慟不已。

賴婦的丈夫表示，妻子長期飽受睡眠障礙失眠困擾，曾就醫求助服藥已5年多，前天深夜11點多吞了4顆安眠藥還是睡不著，於是獨自離家，他擔心有安全之虞跟著出門。

婦吃安眠藥出門 夫跟著出去

沒想到妻子一下子就跑到離住處200公尺遠的自家灌溉用蓄水池，蓄水池長20公尺、寬10公尺、深3公尺，賴婦起初坐水池邊，不久就落水，他來不及制止趕緊呼叫兒女並報警，諳水性的兒子顧不得低溫加上池水冷冽，立即跳入池中救母，卻因池水混濁，沒找到人。消防人員趕往，8名弟兄穿著防寒衣潛入水池，佐以竹竿協助打撈，昨凌晨零時41分尋獲已無呼吸心跳的賴婦，賴婦被打撈上岸時，一對兒女痛哭失聲；警方表示，除詢問目擊家屬，也將報請檢察官相驗釐清死因。

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