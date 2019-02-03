大樂透頭獎開台南 1注獨得3.87億

2019-02-03

〔記者吳佳蓉、洪瑞琴／綜合報導〕財神爺出手！昨晚大樂透頭獎開出，獎金3.87億元一注獨得，獎落台南市北區大興街233巷8號「博贏彩券行」，創2014年以來第8高單注獎金紀錄。逢春節特別加開的大樂透「春節大紅包」也開出19組，其中多達14組為單注獨得百萬獎金。

大樂透加碼活動起跑，邁入第二天頭獎就開出，獎號為「02、07、22、35、46、49」，特別號「41」。頭獎3.87億元扣掉2成所得稅，可實領3.1億元。大樂透二獎也開出2注，每注可得200.3萬元。

大樂頭「春節大紅包」昨日開出獎號由小到大依序為「01、02、04、06、19、29、35、42、46」，共開出19組中獎號碼，其中14組為單注中獎，獨得獎金100萬元，4組為2注均分，每注可得50萬元，另有1組為3注均分百萬獎金。累計至昨日，「春節大紅包」已開出43組，今晚持續增開。

昨晚大樂透頭獎獎落台南，台彩表示，近年台南可說財運超級旺，統計去年共開出3次億元以上頭獎，包括3.92億元大樂透頭獎，以及6.59億及3.1億元的威力彩頭獎。

昨晚開獎的今彩539頭獎也有4注中獎，每注可得獎金600萬元，獎落南投市、台中市、高雄市及台北市投注站；昨晚開獎的雙贏彩，頭獎則摃龜。

台彩表示，今晚大樂透頭獎及「春節大紅包」加碼獎都會持續開獎，大樂透頭獎保證1億元，「春節大紅包」加碼獎還剩多達317組的中獎機會；未中獎民眾別氣餒，今晚仍有中大獎機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/