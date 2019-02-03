現行法令最多判10年 酒駕致死 立委提案增列死刑

2019-02-03

〔記者施曉光、彭琬馨、邱俊福／台北報導〕年關將近卻頻傳酒駕釀禍事件，朝野立委紛紛喊出應重刑以對。國民黨立委江啟臣表示，將提案修法，將酒駕肇事致死者，增列死刑。民進黨立委鄭運鵬主張在刑法提出專章概念，將酒駕者依肇事情況分別討論，讓法院能依不同情節做出判決。

江啟臣指出，他已草擬刑法第一八五條之三條文修正草案，對於酒駕肇事造成死傷者，增列死刑、無期徒刑等法定刑，讓法官有更大裁判空間。

鄭運鵬表示，法院判決「當然應該從重不要從輕」，但立法者不可能用唯一死刑來處理所有酒駕肇事案件，最重要的是「法院要能執行」，依其提案內容，酒駕致人於死者最重可處三年以上、十年以下有期徒刑，犯前罪又駕車逃逸加重刑期二分之一。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜表示，對於酒駕累犯，須讓其在第二次被查獲時付出深刻化與極大化代價，例如直接沒入交通工具，直接拘留3天或1週，給累犯當頭棒喝。

警政署表示，103年至107年駕駛人酒駕再犯比例高達38.1%，已持續要求嚴格執法，立院也已一讀通過修法，對酒駕、酒駕累犯、酒駕拒測加重罰則，並增訂對酒駕肇事致人於死或重傷應沒入該車輛、酒駕同車乘客處罰、酒癮治療等規定。

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