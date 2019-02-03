硬騎12歲少年 熟女判3年半須入獄

2019-02-03

〔記者吳政峰／台北報導〕一名父親獲悉就讀國一的12歲兒子小傑（化名）下體腫痛，追問驚覺竟被道館同學的媽媽陳女「硬騎」，提告後法官認定，陳女先放A片引誘少男，再「女上男下」造成小傑受傷，依「與未滿14歲少年性交罪」將她判刑3年6月確定，須入獄。

少年下體紅腫 心靈受創

判決指出，犯案時38歲的陳女，於2013年間送兒子去道館練習拳術，認識也在道館練拳的小傑，陳女竟追求小她26歲的小傑，私下傳送親密訊息，小傑則懵懂接受追求。

後來小傑和爸媽口角離家，借住陳女家，陳竟趁著兒子在客廳看電視，進房關門播放A片給小傑觀賞助興，還說「以後也會發生」、「就有經驗了」等語，趁小傑起了生理反應「硬騎」，未料造成小傑下體紅腫變形。

同學的媽媽 變態性侵

小傑返家後，因下體刺痛，擔心生病，要父親帶他看醫生，進而揭發這起被同學媽媽「硬騎」的變態性侵案。

一審法院審理時，一度因小傑對陳女的身體特徵說不清楚，陳女罪證不足獲判無罪。上訴後，法官認為少年羞於看女性胴體為人之常情，加上小傑有創傷症候群等情，改判陳女有罪；陳女上訴遭最高法院駁回確定。

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