夫中風打零工 貧婦獨養2資優女 「 再苦也要撐下去」

2019-02-03

〔記者余衡／新北報導〕年關前，許多家庭熱熱鬧鬧地忙著採買，梅婦沒有這份清閒，她要照顧癱夫，還要張羅一家人生計，忙得沒時間多想過年的事。

小姊妹擁藝術運動天份

53歲梅姓婦人中年遭逢丈夫癱瘓，需長期照顧丈夫致謀職不易，四處寄居親友籬下的她，膝下還有兩名稚女，經濟狀況雖捉襟見肘，但她仍咬牙支持有藝術及運動天份的姊妹倆逐夢；她說「為了這個家，再苦也要撐下去，更願女兒繼續逐夢！」

新北市消防局頂埔消防分隊日前出勤時，從土城區祖田里里長呂惠美口中得知梅婦經濟狀況不佳，為了省房租水電暫居親戚空房，入夜後甚至不敢多開燈，物品也往牆邊堆放，以因應「必須經常搬家」的景況。消防人員日前經民代贊助攜帶乾糧前往慰問，得知梅婦還撫養兩名分讀國中、國小的女兒，姊妹倆在藝術及運動方面表現傑出，屋內有不少獎盃及獎牌。

暫居親戚空房 經常搬家

消防分隊人員得知，梅婦與從事水電抓漏的先生育有4女，長女、次女已出嫁，但其夫前年疑積勞成疾，送醫診斷出腦幹中風併發左半身癱瘓，生活無法自理，由於負擔不起看護費用，梅婦一邊兼職居家清潔一邊照顧丈夫；梅婦說，每每想到家裡處境，就不由自主潸然淚下。

梅婦一家人雖日子艱難，但令她欣慰的是，就讀國中小的小姊妹乖巧懂事，在師長協助下發掘藝術及運動天份，是校內外繪畫及路跑比賽的常勝軍，也因此獲取獎學金貼補家用，么妹還曾畫下土城永福巖廟會場景，勇奪「頂埔教育基金會」宗教文化類冠軍。

小姊妹說，繪畫跟路跑原本只是紓解壓力出口，後來越投入越有興趣，現在想快點長大賺錢減輕媽媽負擔。

梅婦說，兼職工作收入不多、女兒資助也有限，儘管壓力沉重，但一想到丈夫及女兒，就不斷告訴自己「絕對不能倒下！」

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