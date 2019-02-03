差23歲母子戀 人妻偕小王燒炭雙亡

2019-02-03

女56歲 男33歲

〔記者陳建志／台中報導〕台中市56歲廖姓婦人，1日晚間被家人發現陳屍在家中床上，一旁還有一名33歲陳姓男子，2人死亡多日，初判是燒炭致死。陳男家人表示，知道他和年紀大很多的對象交往，但已1年多沒聯絡；警方懷疑2人是母子戀殉情輕生，確切死因須進一步釐清。

警方調查，廖婦住在大里區一棟大樓，和丈夫分居兩處，廖夫前天下午報案，表示聯繫不到妻子，到妻子住處找人，到了屋外聞到臭味，直覺不妙，因房門反鎖打不開，趕緊報案。警方前晚偕同家屬，由鎖匠協助開門，進屋後在客廳旁房間，發現廖婦和陳男雙雙仰躺陳屍床上。

婦曾向兒挪錢

廖婦家人表示，知道她與一名房客同住， 上月初廖婦向兒子表示腳受傷需要錢急用，但到了上月中旬，家人傳Line給她，廖婦已讀未回，這幾天則完全聯絡不到人，沒想到會發生這樣的事。

陳男的妹妹說，知道哥哥和年紀大他很多的女子交往，但她未見過對方，不清楚是不是廖婦。

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