毛毛的！井口真理子同地遭棄屍／鈕承澤正好演變態凶手

〔記者洪瑞琴、許世穎／綜合報導〕男子吳茂騰在台南市東區崇明十三街的大樓同居處，殺害女友張苑芳後分屍，恐怖的巧合是，該大樓所在竟是1990年日本女學生井口真理子命案棄屍地點；此外，前天剛因性侵案遭起訴的名導演鈕承澤，過去曾飾演捲入井口真理子命案的性侵惡狼，結果自己在戲外的真實面，被檢方認定也是一隻狼。
當年井口真理子命案震驚台、日，台灣之後有不少影視改編作品，最著名的正是由鈕承澤主演「台灣靈異事件」中的「飛頭傳奇」單元，鈕承澤飾演變態凶手；「飛頭傳奇」是改編井口真理子在台自助旅行時，被殘忍殺害的案件。
凶手劉學強 入獄遭私刑痛扁
至於當年殺害井口真理子的計程車司機劉學強，落網後被認定符合減刑，獲判無期徒刑入獄，以為逃過一死的他，在監所內被認為是欺負弱女的「極惡之徒」，遭人圍毆打成重傷，還驚動獄方為他更換牢房；後來劉控告圍毆他的12名受刑人和管理員。
一名大樓住戶說，當年井口真理子命案發生時，該處是空地，後來一度當停車場，之後地主出售給建商蓋成大樓。
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