死者以為遇到對的人 想託付後半生／分屍魔貌似陽光 殺人仍上班

2019-02-03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南分屍案死者張苑芳在KTV酒店上班，朋友透露，其實她收入不多，輕濟並非寬裕，加上年紀漸長，一直想離開原本工作環境，與看似老實的吳茂騰交往後，「以為遇到對的人」，未料竟慘遭毒手。

女友失蹤 他淡定反露餡

張苑芳1月下旬被通報失蹤協尋時，警方查訪約談與張女同居的吳男，發現他異常冷靜，女友失蹤3週卻無特別情緒波動，過度的鎮定反而讓人起疑。歸仁警分局1月28日再次聯繫在螺絲工廠上班的吳男，吳的語氣仍然鎮定，也同意接受約談。

吳被約談時，張女已遇害3週，面對警方詢問，似乎都有準備，避免露餡，表情與眼神沒有太大變化，對於張女失聯，一直關手機，沒有入出境紀錄等情，僅淡定回應：「女友曾跟我談分手，應該是故意不讓我找到她。」

但吳在張女座車這部分出現說謊，吳聲稱張女1月8日從東區住處開車出門後，即不見蹤影，但警方發現張女車子1月9日才開離；至此吳男被警方列為張女失蹤的重大關係人，並於昨天凌晨突破其心防，偵破殺人分屍案。

張女友人說，張女曾跟她抱怨，小她12歲的男友常找理由，說沒時間見面，2人常為感情的事爭吵。友人說，張女為人不錯，常拿關廟特產鳳梨請大家吃，還被朋友客人取了「旺萊」的外號。

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