劈腿男勒殺枕邊人 大卸7塊扔草叢

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「媽媽的車子從來沒這麼乾淨！」台南市驚傳恐怖情人殺人分屍，30歲男子吳茂騰下毒手殺害大他12歲的同居女友張苑芳後分屍，犯後態度冷靜，表現如常，支解現場浴室清洗到毫無血跡，直到前天警方找到張女座車，張女兒子發覺媽媽車子從沒洗得如此乾淨，一句關鍵話成為突破口，終讓吳嫌承認犯行，檢察官訊後聲請羈押獲准。
破案關鍵：車從來沒這麼乾淨
吳嫌臉書照片，貌似陽光大男孩，昨被檢警帶回到東區崇明十三街大樓凶殺分屍現場模擬，面對外界不發一語。警方調查，吳嫌1月8日晚上與張女起口角，吳一怒之下將張勒斃，再外出買分屍工具，以水管鋸子在浴室分解上下兩半、七大塊，分裝三個塑膠袋後裝在行李箱，搬至張女座車，隔天將汽車停在東區巴克禮路、崇聖路二段附近路邊，步行回住處，當晚原擬在附近草叢埋屍，因有路人經過，改為棄置草叢就離去，作案箱子及鋸子直接丟入社區垃圾桶。
吳嫌接著於15日將張女手機砸壞丟棄，16日把張女座車開到洗車場清洗。洗車人員雖發現車內有疑似血跡，但未以為意，昨獲知「那位斯文有禮的男子」竟是分屍殺人魔，難以置信。
媽媽不見了 兒子報案追出凶手
張女的兒子未跟媽媽同住，2人常電話聯繫，兒子發覺1月12日後聯繫不上母親，24日報警，張女上班公司證實她1月7日以後就未上班。
受理報案的德高派出所加強巡檢，前天尋獲停在路邊的張女轎車，張女兒子發覺汽車明顯整理過，警方進而查出吳嫌曾開去洗車，涉案重大，台南地檢署檢察官吳梓榕簽發拘票，本月1日晚間前往吳嫌另一位女性友人的南區住處將他拘提到案。
差12歲姊弟戀 男偷吃不只1人
據了解，吳嫌78年次，在螺絲工廠上班，66年次的張女在KTV酒店上班，2人是在社群交友軟體認識，前晚吳嫌住在另一位65年次女性友人住處，年紀都比他大10幾歲。
吳嫌於1月8日犯案後，仍照常上班沒有異狀，連警方起初先依死者的交往資料過濾上門查訪時，他依然沒有緊張神情。警方同時掌握吳嫌活動範圍在南區、東區及永康區等有多處落腳處。
吳嫌認罪後供稱，案發當天要求張女不要去上班，2人嚴重衝突後失手將她殺害；檢警則懷疑，吳和張女同居，卻又劈腿其他女子，加上他「兔子有多窟」，有可能偷情對象還不只一女，不排斥吳在外偷吃被張女發覺，爭執後決定「擺脫」張女將她殺害，確實殺人動機仍待釐清。
法醫已採集屍塊檢體比對DNA，以確認屍體身分是否為張女。
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